Op de foto: Beeld van kinderen uit de buurtschap West, die elk jaar met een creatieve vondst verrassen in de Kleine Eendentrek. (Foto: Marc Cleutjens, 2016).

Geen carnaval in Eendengat zonder jeugdoptocht. Zaterdag 25 februari is het weer zover en trekt een bonte stoet door de straten van Boxtel. Het thema van de Kleine Eendentrek luidt: 'Er klinkt muziek in Eendengat'.