'Driewerf hoezee voor ridder Maurits'

Op de foto: Burgemeester Jeannette Zwijnenburg speldde woensdagochtend de onderscheiding op bij Maurits van Bouwdijk Bastiaanse. (Foto: Albert Stolwijk).

,,Ik wist écht van niks en ben volledig overvallen", zei de zojuist tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau gekroonde Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (51) uit Esch. Hij zou met een vriend gaan lunchen, maar werd door die vriend naar zijn huis op De Ruiting gebracht, waar burgemeester Jeannette Zwijnenburg van de gemeente Haaren hem op stond te wachten. Mét de koninklijke ridderorde.

,,Zeer speciaal, maar volslagen misplaatst", reageerde Van Bouwdijk Bastiaanse op de hoge onderscheiding. ,,Ik ben nog maar net begonnen! En nu heb ik het gevoel dat ik oud ben", zei hij lachend. Zijn aanwezige familie, vrienden en collega's waren het uiteraard niet met hem eens en vonden de koninklijke onderscheiding volledig verdiend. Mede-aanvrager van het lintje, Emiel van Thiel, sprak Van Bouwdijk Bastiaanse toe en zei: ,,Ridder zijn: dat heeft er altijd ingezeten bij Maurits. Hij heeft het nooit te druk en doet alles met een lach. Een driewerf 'Hoezee' voor ridder Maurits." Dat de onderscheiding verdiend was, bleek ook aan de waslijst van vrijwilligerswerk die de burgemeester opnoemde, waaronder een bestuursfunctie bij Brabants Landschap, organisator van de Kids Rally en inzet voor restauratie van de Kildonkse molen. Dichterbij huis zet hij zich in voor natuurontwikkeling in buurtschap De Ruiting.

Van Bouwdijk Bastiaanse was dit jaar de enige Esschenaar die een lintje van de koning mocht ontvangen. En dan is het nog onduidelijk of hij een Esschenaar is of een inwoner van Haaren. Officieel ligt zijn huis net in Haaren, maar in oriëntatie en gevoel ligt de familie dichterbij Esch. Zijn vrouw en drie dochters waren trots. ,,Het was vooral gisteren en vandaag moeilijk het geheim te houden voor hem", zei middelste dochter Marilou (16), ,,want toen waren we zoveel aan het regelen." Van Bouwdijk Bastiaanse bedankte zijn vrouw Martine expliciet. ,,We hebben het samen gedaan. Ze geeft me de vrijheid de dingen te doen, die ik doe."