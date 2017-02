'Dorp Esch gaat naar Boxtel'

Op de foto: Esch, gemeente Haaren. Staat hier op 1 januari Esch, gemeente Boxtel? (Foto: Marc Cleutjens).

Het dorp Esch wordt per 1 januari 2020 mogelijk samengevoegd met Boxtel. Dat staat in de toekomstvisie die oud-gedeputeerde Roel Augusteijn dinsdagavond heeft gepresenteerd aan de provincie Noord-Brabant en de betrokken gemeentebesturen.

Augusteijn verdiepte zich de voorbije maanden in de toekomst van de gemeente Haaren. Uit zijn advies blijkt dat de gemeente opgedeeld zou kunnen worden. Esch zou bij Boxtel gevoegd kunnen worden, de kern Haaren zou kunnen aansluiten bij Oisterwijk. Helvoirt past het beste bij Vught en kerkdorp Biezenmortel zou richting Tilburg kunnen gaan. Een deel van Haaren zou mogelijk bij Heusden gevoegd kunnen worden.

De gemeenteraden van alle betrokken gemeenten moeten eerst instemmen met het advies. Als ze instemmen, betekent dit dat in november 2019 - dus anderhalf jaar na de raadsverkiezingen van 2018 - opnieuw verkiezingen moeten worden gehouden.

De huidige gemeente Haaren ontstond in 1997, toen Haaren, Helvoirt en Esch – samengevoegd in 1996 – er nog een kern bijkregen: Biezenmortel.

Brabants Centrum-verslaggever Carry Dirkx is aanwezig bij de persconferentie in het provinciehuis en doet deze week in de krant uitgebreid verslag van de presentatie van de Toekomstvisie Haaren, inclusief reacties van alle betrokkenen.