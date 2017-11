'Dit is muziek die je raakt'

Op de foto: Muziek uit tal van bekende films kwam voorbij in 'Licht uit, spot aan!' door Boxtel's Harmonie. (Foto: Hans van Doorn).

Ruim tweehonderd mensen genoten zaterdagavond 25 november met volle teugen van het concert 'Licht uit, spot aan!'. Boxtel's Harmonie trok onder leiding van dirigent Jules van de Loo alles uit de kast om filmmuziek uit diverse wereldberoemde rolprenten voor het voetlicht te brengen. Versterkt door een combo van leden uit de Reservoir Dogs Band én met vocalisten Nienke van Horen en Dave Rijnders zorgde het blaasorkest voor een feest van herkenning.

De in Boxtel geboren en getogen Nienke, die eerder dit jaar haar studie muziektheater succesvol afrondde aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, overweldigde de luisteraars met haar prachtige stem. Met name in Respect van Aretha Franklin, gebruikt in de film The Blues Brothers, maakte de zangeres grote indruk (filmpje onder: Joleen van Rooij). Dave raakte het publiek onder meer met het ingetogen Nature Boy van Nat King Kole, dat David Bowie in 2001 opname voor de film Moulin Rouge. De muzikanten van Reservoir Dogs Band werden door de harmonie 'ingevlogen' voor popmuziek die regisseur Quentin Tarantino gebruikte in films zoals Pulp Fiction en Kill Bill.

Na afloop was het publiek laaiend enthousiast. ,,Dit is muziek die je raakt", verwoordde presentator Maarten de Gans de mening van veel mensen in de zaal.