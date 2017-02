'Markt wordt nóg leuker!'

Op de foto: Carla Bressers en Mariëlle Thorissen (midden) bekijken de maquette van de nieuwe Markt. (Foto: Henk van Weert).

Samen met enkele ambtenaren én centrummanager Berry Dankers gaf wethouder Eric van den Broek bezoekers van de weekmarkt vrijdagochtend uitleg over de herinrichting van het plein en de omgeving. De reacties waren overwegend positief. ,,Maar we beseffen dat het nooit iedereen naar de zin kunnen maken."

Ondanks de snijdende kou was het doorlopend een komen en gaan in de marktkraam die de wethouder tegenover het gemeentehuis bemande. Onder tentzeil stond de maquette opgesteld die H+N+S Landschapsarchitecten maakte van de nieuwe inrichting van de Markt. ,,Goed dat het plein wordt aangepakt. Het mag wel wat fraaier worden. En dat wordt het ook als ik het zo bekijk", zei Carla Bressers. Haar vriendin Mariëlle Thorissen knikte instemmend: ,,De Markt is een échte ontmoetingsplek. Na de inrichting wordt het nog leuker om hier een terrasje te pikken als het mooi weer is."

Wethouder Van den Broek was blij met de aanloop bij de marktkraam. ,,We krijgen heel leuke reacties. De meeste bezorgdheid is er toch nog over het verdwijnen van de meeste parkeerplaatsen. Maar de mensen zijn vooral blij dat er nu eindelijk eens iets gaat gebeuren."

Vanaf januari 2018 gaat de Markt op de schop. Vóór die tijd worden twee alternatieve parkeerterreinen aangelegd: aan het Zusterspad en in de binnentuin van het gemeentehuis. Ook worden de oude boomgaard en de vijver bij de raadzaal opgeknapt.

(Illustratie onder: H+N+S Landschapsarchitecten).