'Circolo is iets bijzonders'

Op de foto: In afwachting van de première van de voorstelling Sous la toile de Jheronimus.

Met een indrukwekkende openingsvoorstelling ging Festival Circolo op landgoed Velder in Liempde vrijdag van start. Honderden genodigden verzamelden zich in één van de circustenten voor Sous la toile de Jheronimus van het gezelschap Cie Les Colporteurs, gebaseerd op het schilderij 'Tuin der Lusten' van de Bossche schilder Jheronimus Bosch.

Al tegen zessen, enkele uren voordat de Jeroen Bosch-voorstelling van start ging, arriveerden de eerste bezoekers op het groene terrein. Voor een hapje en drankje in Helder Velder, de nieuwe transparante tent pal bij de hoofdingang of een wandeling over het terrein. Bezoekers waren te spreken over de nieuwe indeling van Festival Circolo. ,,We wilden de festivalbeleving meer kleur geven. Dat is gelukt", vertelde festivaldirecteur Marc Eysink Smeets trots tijdens het openingswoord, kort nadat Fynn Ned en de Familiair Faces een acrobatische act tussen de bomen van het landgoed verzorgden. ,,Je kunt hier de komende dagen de meest onwaarschijnlijke nieuwe dingen zien." Sous la toile de Jheronimus was één van die 'onwaarschijnlijke nieuwe dingen'. Circus, theater, muziek en dans: een veelzijdigheid aan disciplines kwam terug in de opvoering die nog zeven keer te zien is op Festival Circolo.

Gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant noemde Festival Circolo 'iets bijzonders'. ,,In het brede culturele veld van Noord-Brabant is er maar één festival zoals Festival Circolo. Ik zet me in om het evenement te behouden."