'Braboneger' in Podium Boxtel

Op de foto: Cabaretier Steven Brunswijk, alias Braboneger, staat donderdag 16 november in Podium Boxtel met zijn voorstelling 'Als ik mezelf kon zijn'.

Wanneer ben je nou helemaal jezelf? Dit is wat Steven Brunswijk, beter bekend als de Braboneger, zich afvraagt in zijn voorstelling: 'Als ik mezelf kon zijn'. Donderdag 9 november treedt de cabaretier op in Podium Boxtel aan de Burgakker.

Als iedereen kon zeggen wat hij of zij wil zonder consequenties en zonder schaamte zou de wereld er heel anders uit zien. Regels zijn goed maar belemmeren de vrijheid.Daarom gaat Brunswijk, onder meer bekend van het televisieprogramma 'De Braboneger Verkaast' dieper in op deze gevoelens en laat mensen tijdens zijn voorstelling hun ware aard zien.

Brunswijk werd bekend toen zijn filmpje 'Gewoon Betalen' op de website Dumpert verscheen. Met zijn niet te evenaren taalgebruik, zijn eenvoudige visie op de samenleving en keiharde uitspraken in onvervalst Tilburgs dialect, weet hij de harten van Nederlanders te veroveren. Eerder kwam hij al met de voorstelling 'Vooroordelen'. ,,Ik wil mensen gewoon laten lachen", aldus Brunswijk op zijn website. ,,Ik voel mij thuis op het podium, ik kan mezelf zijn."

Kaarten kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl of bij Hebbes (Markt), bloemsierkunst Marimba (Van Beekstraat), Jumbo (winkelcentrum Oosterhof) of drogisterij Bewust Beter (Nieuwstraat, Liempde). De voorstelling begint om 20.15 uur.