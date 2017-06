'Brabants Centrum steeds zichtbaarder '

Op de foto: Spelen, liefhebben, verbinden, vermaken, kritisch houden; op de etalage van Brabants Centrum is te lezen wat we doen en waar we voor staan. Als stichting én als onafhankelijke journalistieke krant. (Foto: Henk van der Zee).

De etalage van het redactiekantoor van Brabants Centrum (BC) aan de Prins Bernhardstraat heeft sinds kort een nieuw uiterlijk. ,,Hiermee willen wij beter in beeld brengen waar we als stichting al 73 jaar voor staan. Natuurlijk zijn wij sinds 1944 het 'Boxtels krantje', maar het nieuwsblad is slechts een middel waarmee we onze dorpen belangeloos ondersteunen...", zegt BC-directeur Henk van der Zee.

Stichting Brabants Centrum bood afgelopen jaar, net als alle jaren daarvoor, haar steun aan allerlei lokale initiatieven. Zo kon muziektheater Witte Geit op hulp rekenen; de stichting regelde vijf hoofdsponsors zodat er voldoende budget was en via de krant werd de kaartverkoop onder de aandacht gebracht. Van der Zee: ,,Dit is slechts een van de vele voorbeelden: Tourspel Liempde helpen we om meer voor de goede doelen op te halen. Maar ook onze medewerking aan Boxtel Zingt, spaarsysteem Boxtelaartjes, Maestro, Kunst en Cultuurweek, Boxtel on Ice, Bockesprongen, Bazaar Boxtel en turnvereniging Tabitta zijn voorbeelden die écht ons bestaansrecht laten zien."

Het is slechts een fractie van wat Brabants Centrum al decennia doet. En dat maakt de stichting allemaal mogelijk dankzij haar leden. ,,Met de lidmaatschappen van 50 euro ondersteunen we lokale initiatieven om het leven in onze dorpen nog leuker te maken. En we brengen wekelijks twee kranten naar de mensen toe, waarin alles staat over onze dorpen", aldus de BC-directeur.

De ontwerpen op de etalageramen illustreren de thema's die de stichting behandelt. ,,Zo verbinden we, vermaken we, controleren we de machten kritisch en laten we zien waarom het fijn wonen is in onze dorpen. Dat doen we niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om te laten zien waar we voor staan en wat we met de steun van onze leden doen. Daarvoor bedanken we hen ook van harte en we hopen dit alles in de toekomst mogelijk te blijven maken", zegt Van der Zee.

Hij vervolgt: ,,Wie wel de kranten leest maar nog geen lid is, kan een lidmaatschap aanvragen via www.brabantscentrum.nl/abonnee zodat we nóg meer kunnen betekenen voor onze dorpen."