'Bijzonder dat je zo verwelkomd wordt in een dorp!'

Door: Carry Dirkx

Meer dan zestig nieuwe inwoners werden vanmiddag op de inmiddels traditionele Essche manier verwelkomd: bij de bierpomp. Al vanaf 1966 vloeit er een keer per jaar bier uit de dorpspomp op de Markt. Nieuwe bewoners krijgen een Essche bierpul en mogen die als eerste laten vullen, bij biertapper Gerrie van der Mee. Onder een stralende zon liet iedereen het zich uitstekend smaken.

Er was niet alleen bier op het bierpompfeest: de nieuwe inwoners kregen eerst een lunch aangeboden en eenmaal bij de bierpomp bracht het Sint-Willebrordusgilde een vendelgroet 'voor God, koning, vaderland en de nieuwe Essche inwoners'. Onder die nieuwe dorpelingen waren dit jaar ook burgemeester Zwijnenburg-van der Vliet en haar echtgenoot. Biertapper Gerrie van der Mee was even de weg kwijt: kreeg ze volgens traditie als eerste bier, als een van de notabelen, of toch als nieuwe inwoner? De burgemeester opteerde grappend voor twee keer.

Een flinke groep nieuwelingen kwam van de kleine nieuwbouwwijk De Essche Akkers aan 't Kruijs. Met zichtbaar plezier stonden ze in het zonnetje te kletsen en bier te drinken. ,,Hoe vaak kom je dat tegen, dat je zo verwelkomd wordt in een dorp?!", zei Leon Brocken, een van hen. ,,Zo bijzonder, daar moet je gewoon bij zijn", vond hij. Het feest is dit jaar doorlopend en gaat door tot 23.00 uur 's avonds. (Foto: Peter de Koning).

In de digitale editie van dinsdag 30 mei én de papieren editie van donderdag 1 juni meer aandacht voor het jaarlijkse bierpompfeest in woord en beeld.